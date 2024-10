Apple es actualmente una de las compañías más valoradas del mundo, pues sus productos se venden de gran manera en todo el mundo y cada vez que hay un lanzamiento las personas hacen hasta lo imposible por adquirir ese nuevo dispositivo.

De hecho, este año se hizo el lanzamiento oficial de las Apple Vision Pro, unas gafas que lo que permiten es que mientras esté disfrutando y charlando con su familia y amigos, pueda ir haciendo trabajos como si tuviera un computador en frente.

No obstante, los resultados en las ventas no han sido los esperados, pues se estimaba que estas gafas tuvieran los mismos rendimientos que los iPhone o los AirPods, pero la realidad es que por su alto costo las personas no lo han adquirido como se pretendía.

Qué va a pasar con las Apple Vision Pro

Según dio a conocer el medio The Information, por esa baja cantidad de ventas se tomó la decisión de que este año ya no se fabriquen más cascos de realidad mixta, sino que se vendan los que ya hay para que se pueda sacar un nuevo modelo en 2025.

Esto no quiere decir que no se venderán más en las tiendas de Apple en todo el mundo, sino que como ya van más de 500.000 unidades, la idea es que se acabe ese inventario para así comenzar con una nueva fabricación.

De hecho, se dice que el siguiente plan es sacar unas gafas que compitan con las de Meta, las cuales son diseñadas junto a Ray-Ban, son mucho más compactas, mucho más fáciles de usar y así mismo su precio es considerablemente inferior a las de Apple.

Cuánto cuestan las Apple Vision Pro

De hecho, la baja cantidad de artículos vendidos, más allá de su poca funcionalidad, puede deberse al precio, teniendo en cuenta que en Estados Unidos este producto salió por un valor de 3.499 dólares, lo cual se traduce en más de 15 millones de pesos.

