La Mac mini ha recibido una de sus actualizaciones más importantes de los últimos años. Apple anunció que su computadora más pequeña ahora estará disponible con procesadores M4 o M4 Pro para tareas más exigentes.

La gran novedad del nuevo Mac mini 2024 es un rediseño que por primera vez en 14 años cambia notablemente el aspecto del dispositivo. Además, Apple ha hecho que su computador más asequible sea mucho más pequeño; pasando de los 19,7 cm x 19,7 cm y 3,58 cm de alto del Mac mini M2 de 2022, a un equipo de 12,7 cm x 12,7 cm y 5 cm de alto. Desde ya comparan su tamaño incluso con un Apple TV.

(Vea también: Conferencias imperdibles de Colombia 4.0, el evento de ecosistemas digitales más grande del país)

We’re proud to announce the all-new Mac mini—our first carbon neutral Mac! It’s completely redesigned around Apple silicon, built for Apple Intelligence, and delivers phenomenal performance in a super compact design. pic.twitter.com/Pn3p7HByFx

— Tim Cook (@tim_cook) October 29, 2024