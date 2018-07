Los portales Nieuwe Mobile y MySmartPrice revelaron las imágenes proporcionales del Note 9 en color rosado y azul.

Otro punto de atención del celular se fija en el porcentaje de pantalla comparado con el Note 8. Según lo que se ha conocido hasta el momento sobre las especificaciones del teléfono, este vendría equipado con una pantalla Super Amoled de 6.4 pulgadas.

I believe that Note9 is one of the best phones in the second half of this year, but I don't like the design that it is retrogressing. Its curved screen is flatter, the sides are wider and the back is asymmetrical, which is fatal to the perfectionist. pic.twitter.com/Bb5x3oxIVh

— Ice universe (@UniverseIce) July 22, 2018