Sin duda alguna, Elon Musk es uno de los personajes más importantes del mundo. Su participación activa en distintos campos puede reflejar modificaciones perceptibles como, por ejemplo, en la caída que tuvo el bitcóin después de que hizo un comentario en redes sociales.

Igualmente, el millonario ya tiene nuevos planes en mente como la construcción de su propia ciudad en Texas, llamada ‘Starbase’. Esta es una publicación que hizo Elon Musk en su cuenta de Twitter:

En aquella foto, como lo dice Clarín, el empresario (quien tiene un hermano que prefiere estar bien alimentado) se encontraba con su hijo ‘X Æ A-Xii’. A pesar de que Elon Musk tiene siete herederos, este último se ha llevado el protagonismo por su peculiar nombre.

El año pasado, en redes sociales, la pareja de Musk, la artista Grimes, confirmó que el nombre de X Æ A-Xii está compuesto por varios elementos y una serie de combinaciones con sus respectivos significados. A continuación, podrá ver en detalle de qué se tratan:

Esta es la publicación de la cantante en su cuenta de Twitter:

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)

— ☘︎𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰 (@Grimezsz) May 6, 2020