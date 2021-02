green

Para el genio tecnológico tomarse un tiempo de descanso no es una opción, pues no ha tenido buenas experiencias cuando lo ha hecho, en el 2000 se contagió con malaria y estuvo al borde de la muerte.

“Esa es la lección que saqué: irse de vacaciones puede matarte”, citó Vanity Fair, al empresario, que recomendó una ‘app’ de mensajería que no tiene nada que ver con WhatsApp.

Luego, en 2001, quiso darse tiempo para por fin disfrutar de una luna de miel junto a su esposa Justine Wilson, pero cuando iba rumbo a Australia se enteró de que hubo una especie de golpe de estado en PayPal y lo sacaron de la dirección ejecutiva.

Empresas en las que trabaja Elon Musk, que no le dan tiempo para vacacionar

Tesla: no fue su fundador, pero sí es su mayor accionista. Se enfoca en el desarrollo de vehículos eléctricos.

no fue su fundador, pero sí es su mayor accionista. SpaceX: fundada por el millonario en 2002. Fabrica vehículos aeroespaciales y ofrecerá servicios de transporte de pasajeros.

fundada por el millonario en 2002. y ofrecerá servicios de transporte de pasajeros. Hyperloop: Musk parece ser un aficionado de los mecanismos de transporte; en este caso, el experto en tecnología busca desarrollar una especie de tren de alta velocidad, que se moverá dentro de tubos.

Así podría funcionar la creación, que pretende ser el quinto medio de transporte:

Solar City: esta empresa va de la mano con las compañías de transporte, pues se especializa en energía solar y provee este servicio.

City: esta empresa va de la mano con las compañías de transporte, pues y provee este servicio. The Booring Company: esta compañía está ligada con Tesla e Hyperloop, pues su foco es la excavación.

Neuralink: el objetivo de esta compañía es el de desarrollar ‘chips’ para el cerebro, con los que busca mejorar el funcionamiento del cuerpo y hasta podrían llegar a corregir problemas de visión.

el objetivo de esta compañía es el de desarrollar ‘chips’ para el cerebro, con los que busca mejorar el funcionamiento del cuerpo y hasta OpenAI: en el conglomerado de empresas del sudafricano no podía faltar una enfocada en la investigación de inteligencia artificial, que sin duda ha ayudado a que sus vehículos cada vez sean más autónomos.

Este es un video en donde Computer Hoy presenta OpenAI:

Fortuna de Elon Musk: ¿por qué es el segundo hombre más rico del mundo?

El 7 de enero de 2021 el campo económico se despertó con la noticia de que el multimillonario se convirtió en la persona con más dinero, pues las acciones de Tesla se dispararon y así superó la fortuna que tiene Jeff Bezos, dueño de Amazon.

(Vea también: Jeff Bezos viajó antes de dejar la dirección de Amazon; ¿cómo son sus vacaciones?)

Con las ganancias obtenidas, Elon Musk se ubicó en el primer lugar de la lista de hombres más ricos del mundo, con 188.500 millones de dólares, una cifra que rompió récord en la historia, de este modo, el magnate dejó a Jeff Bezos en el segundo lugar, con 184.000 millones de dólares.

No obstante, el pasado 17 de febrero se conoció que el dueño de Amazon volvió a apoderarse del primer lugar del ‘ranking’, pues Musk perdió cerca de 4.500 millones de dólares, debido a que las acciones de Tesla cayeron un 2, 4 %, como indicó CNN.

Teniendo en cuenta la cifra que alcanzó en enero, la pérdida que tuvo en febrero y sin contar con las ganacias que pudo acumular a la fecha, Musk tendría una fortuna que supera los 184.500 millones de dólares.

Ni viajes, ni autos último modelo, ¿en qué gasta su fortuna Elon Musk?

El hombre, que nació en Sudáfrica y creció entre Canadá y Estados Unidos, no invierte su dinero en grandes fiestas, como lo hacen muchos, y tampoco en viajes, a menos de que sean de negocios; el objetivo de él es sin duda seguir creando y de paso acumulando más ceros a la derecha de sus cuentas bancarias.

(Vea también: ¿La clave del éxito? Elon Musk revela cuántas horas el día duerme para ser productivo)

GQ aseguró que, en 2012, el creador compró una mansión en Bel Air, que le costó 17 millones de dólares; la propiedad cuenta con una pista de tenis, gimnasio, psicina y una bodega para almacenar vino.

En 2014 le dio la bienvenida a su monopolio a una casa en Los Ángeles, que adquirió por 4, 5 millones de dólares, pero en 2020 la puso en venta; además, tiene otras 7 casas en la costa de California, que suman cerca de 100 millones de dólares.

El dueño de Tesla también invierte dinero en carros, pero no precísamente último modelo, porque para eso tendría a su disposición los de su empresa; Musk colecciona piezas que han marcado historia, como un Lotus Spirit 1, que fue usado en la película ‘James Bond: la espía que me amó’.

Aquí, un segmento de la cinta en el que se puede ver el famoso automóvil:

Además de este lujo, el multimillonario también tiene un Ford Model T, que fue fabricado entre 1908 y 1927; y un Jaguar E-Type. Todos funcionan con gasolina.

(Vea también: Podrán comprar carros con Bitcoin: Tesla invierte una millonada y dispara su cotización)

Si Elon Musk solo ha vacacionado 2 semanas en los últimos 12 años, la inversión de su tiempo libre y de su fortuna no podría estar enfocada en otra que no fuera más trabajo, es por eso que la mayor parte de sus ganancias siempre van dirigidas a nuevos proyectos; bueno, también debe velar porque sus a 6 hijos y a su esposa no les falte nada.

Pero el empresario no solo dirige sus ideas al plano tecnológico, también se dio el gusto de fundar, como ‘hobbie’ y por un chiste, Tesla Tequila, una empresa tequilera que ofrece esta bebida alcohólica añejada en 250 dólares.

Aquí, una foto de una de las botellas que ya está vendiendo la compañía:

Incluso, las donaciones que hace por medio de Musk Foundation van enfocadas a proyectos que tengan una raíz laboral y que, por medio de esta, se dirijan a un bien común, como la investigación de energías limpias, medicina y hasta una escuela para niños superdotados, indicó GQ.