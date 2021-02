En el podcast de Joe Rogan, director de Tesla y SpaceX, Elon Musk dijo, como era de esperarse, que trabaja mucho y que necesita bastante energía porque la mayoría de los días está en reuniones hasta la una o 2 de la mañana.

Por ello, el sueño es algo que se convirtió en un tema muy importante para el director ejecutivo de la empresa aeroespacial SpaceX, la empresa de carros eléctricos Tesla y la empresa de neurotecnología Neuralink.

Musk, que superó a Jeff Bezoz, fundador de Amazon, y se convirtió en el hombre más rico del mundo, reveló a Rogan que hoy en día duerme 6 horas al días para ser productivo.

Elon Musk: I sleep "about 6 hours" a night – "I tried less, but total productivity decreases." (via @CNBCMakeIt) https://t.co/HanigrRzUa

— CNBC (@CNBC) February 13, 2021