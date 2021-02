“Dejo Twitter por un tiempo”. Elon Musk no dio ningún tipo de información sobre el porqué o el cuándo volverá, dejando a sus más de 44 millones de seguidores expectantes, aunque su perfil y sus más de 13 mil tweets siguen activos.

Cabe señalar que Twitter ha sido desde hace 12 años el canal de comunicación público del millonario, y el medio por el que ha desatado innumerables polémicas.

Off Twitter for a while

— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2021