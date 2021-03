Sin duda, las opiniones de personajes con reconocimiento público pueden influir en la economía del mundo y en todos movimientos que se generan en diferentes industrias. Este fue el caso de Elon Musk, quien algunos opinan que junto a Bill Gates hicieron que la cotización del Bitcoin se desplomara.

Esto debido a un comentario que el millonario publicó en redes sociales, en el que dijo que las cifras, que se estaban manejando en la criptomoneda, eran elevadas: “Parecen altas”, afirmó el empresario.

Esta es la publicación que hizo Musk en su cuenta de Twitter:

That said, BTC & ETH do seem high lol

— Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2021