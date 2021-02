Tal y como lo señaló CNN, “la principal criptomoneda subió a un máximo histórico por encima de US$ 58.000 el domingo, pero cayó a US$ 46.000 el martes en la mañana”, una diferencia importante.

Hace algunas semanas, los movimientos que realizó Elon Musk (a quien le gusta más Signal que WhatsApp), marcaron una tendencia que sorprendió a muchos, ya que su empresa Tesla invirtió 1.500 millones de dólares en Bitcoin.

Según la BCC, lo anterior correspondía a un intento de “maximizar la rentabilidad del efectivo que no se utiliza en el funcionamiento” diario de la compañía.

Sin embargo, el mismo empresario comentó en redes sociales su preocupación por el aumento de este activo digital, lo cual pudo influir en las modificaciones que se presentaron en su cotización: “Parecen altos”, dijo el millonario.

Esta es la publicación de Musk en su cuenta de Twitter:

That said, BTC & ETH do seem high lol

— Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2021