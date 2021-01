Bill Gates señaló, citado por la revista Forbes, que tanto él como el inmunólogo Anthony Fauci fueron rotulados como ‘los malos del paseo’ durante la pandemia, lo cual lo sorprendió: “Esas teorías afectan el proceso de vacunación”, comenta el filántropo y mayor tenedor de tierras de cultivo en Estados Unidos.

Respecto del doctor Anthony Fauci, el inmunólogo que fungió como asesor científico de Donald Trump y que fue el único capaz de contradecirlo en público, Gates dijo que era “el único cuerdo del gabinete del anterior gobierno”, lo cual contribuyó a alimentar las “locas” teorías de la conspiración, sobre todo entre los seguidores de Trump.

Hay que destacar que Donald Trump comenzó a hacer a un lado a Fauci, pero el nuevo presidente, Joe Biden, reintegró al médico como la máxima autoridad de la casa Blanca en materia de coronavirus.

Para Bill Gates, videos como el ‘anti-vaxxer’, que estuvo publicado varios meses en YouTube y que fue visto por 8 millones de personas, contribuyeron a alimentar las teorías en contra de la vacunación y de la falsa idea de que la vacuna es patrocinada por Bill Gates porque presuntamente quiere incluir un chip para controlar a la población mundial, luego de que el magnate se habría ‘inventado’ el COVID-19.

La Fundación Bill y Melinda Gates es una de las principales organizaciones detrás de la lucha contra el COVID-19, pues ha ayudado a financiar las vacunas de los laboratorios farmacéuticos Moderna y AstraZeneca, señala Forbes.

Dicha organización señaló a finales del 2020 que donaría 250 millones de dólares en fondos adicionales para la campaña mundial para combatir la pandemia del coronavirus.

Parte de los fondos se destinarán a la distribución de dosis vitales de vacunas contra el COVID-19 a países de África subsahariana y Asia meridional.

This has been a year unlike any other in our lifetimes. In our new Annual Letter, Melinda and I talk about how we can turn the hard-won lessons of the pandemic into a healthier, more equal future for all. https://t.co/Zt42aWl86x

— Bill Gates (@BillGates) January 27, 2021