Por medio de su cuenta de Twitter, el multimillonario Bill Gates celebró haber recibido la inoculación de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd

— Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021