El millonario Elon Musk sorprende cada vez más con nuevas propuestas, ya que contienen ideas revolucionarias e inesperadas. Además de participar activamente en diferentes industrias como la del bitcóin, el empresario, tal y como lo dice CNN, “tiene un ambicioso proyecto: la construcción de una nueva ciudad en Estados Unidos”.

En su cuenta de Twitter, Musk (quien tiene un hermano que prefiere estar bien alimentado que viajar a Marte) expresó su deseo: “Creando la ciudad de ‘Starbase’, Texas”. Posteriormente, agregó un comentario que dejaría más inquietudes: “De allí a Marte y de ahí a las estrellas”.

Esta fue la publicación que hizo el millonario en redes sociales:

From thence to Mars,

And hence the Stars.

— Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021