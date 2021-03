green

Kimbal Musk nació un año después que su hermano en Sudáfrica. Según El País, ambos comenzaron su trayectoria empresarial con la creación de ‘Zip2’, una compañía enfocada en el “alojamiento en Internet para medios de comunicación”.

Posteriormente, sus negocios se expandieron hacia otras industrias: “Kimbal invirtió junto a Elon en proyectos como X.com, PayPal y, finalmente ‘Tesla’ y ‘SpaceX’, de las que todavía es accionista y miembro del consejo de administración”, manifestó el medio.

Pese a ese gran ascenso, los intereses del hermano menor estuvieron centrados en la alimentación, recalcando que la comida es uno aspectos fundamentales en la vida de las personas.

El País informó que Kimbal abrió ‘The Kitchen’, “un restaurante con una estricta política de comercio local y productos orgánicos que pronto se convertiría en una cadena con sedes en Denver y Chicago”.

Kimbal Musk y su pasión por la comida

Tal y como lo señaló The New York Times en 2017, Kimbal Musk cree que “la comida es una de las fronteras finales que la tecnología aún no ha abordado”, especificando que el empresario ha gastado millones de dólares en proyectos relacionados con la alimentación y “formando asociaciones con fundaciones en varias ciudades”.

Igualmente, en 2018, la BBC explicó que en sus restaurantes servían “platos con alimentos producidos de manera sostenible, con compostaje, energía eólica o embalajes ecológicos”.

Kimbal cree que se necesitan modificaciones importantes para generar un impacto positivo: “Tenemos abundante comida. Necesitamos comida real que nos alimente de verdad, y eso requiere enormes cambios en cómo usamos la tierra”, dijo Musk, citado por la BBC.

¿Por qué Kimbal Musk usa un sombrero de vaquero?

Según The New York Times, Kimbal “lleva un sombrero de vaquero porque probó uno en una tienda en Austin, Texas, hace unos años y decidió que le quedaba bien”.

Sin embargo, El País agregó que el empresario sabe que su mensaje “tiene que ir acompañado de un espectáculo a la altura, algo que haga que la gente le preste atención”.

Lo cierto es que la mayoría de personas ya lo identifican por esa característica. Esta es una publicación que hizo Kimbal Musk en su cuenta de Instagram:

Recientemente, como dice La República, Kimbal Musk “vendió US$25,6 millones en acciones” de ‘Tesla’, la compañía de su hermano mayor.