En declaraciones para Fox News, el asesor de Trump, Jason Miller, comentó que la red social será vista en poco tiempo: “Creo que veremos al presidente Trump regresar a las redes sociales, probablemente en unos dos o tres meses aquí, con su propia plataforma”.

El asesor indicó que esta iniciativa del también empresario será algo revolucionario: “Esto es algo que creo que será el boleto más candente en las redes sociales, redefinirá por completo el juego, y todos estarán esperando y mirando para ver qué hace exactamente el presidente Trump”.

(Vea también: Museo decide quitar figura de Donald Trump porque visitantes no dejaban de golpearla)

Miller especificó que no revelaría muchos detalles, pero, sin dudarlo, ratificó que “esta nueva plataforma va a ser grande” y atraerá a millones de personas.

Esta es la publicación que hizo Fox News en Twitter, confirmando la noticia:

Trump returning to social media with ‘his own platform’ in 2-3 months, adviser says https://t.co/6qBM6HSySd

— Fox News (@FoxNews) March 21, 2021