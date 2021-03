Según Portaltic, ‘deshacer tuit’ funcionaría como “una ventana de tiempo para que el usuario pueda decidir si detiene por completo el envío y publicación del mensaje que ha escrito”.

Actualmente, las personas pueden eliminar un tuit, pero después de que este haya sido publicado y, posiblemente, muchos lo hayan visto en la plataforma digital.

El anuncio fue anticipado por la experta Jane Manchun Wong, que comentó que además la opción formará parte de una posible suscripción que habilitaría la plataforma digital: “Twitter está trabajando en la suscripción de la aplicación para funciones pagas como ‘deshacer tuit”.

Esta es la publicación que hizo la cuenta de Twitter de Jane Manchun Wong:

Twitter is working on app subscription for paid features like “Undo Tweet” https://t.co/CrqnzIPcOH pic.twitter.com/Ct16Gk2RL1

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2021