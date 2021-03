Según Xataka, “algunos usuarios están teniendo problemas para usar aplicaciones varias en sus móviles Android”. Estas tienen el inconveniente de que se cierran súbitamente sin mostrar algún aviso.

El portal indicó que, al parecer, el error no ha afectado a todos los celulares Android de una forma tan masiva como en otras oportunidades, pero que muchas personas sí están teniendo las fallas en el funcionamiento de varias ‘apps’ desde hace varias horas.

(Vea también: WhatsApp confirma que dejará de funcionar en algunos iPhone; ¿incluye el suyo?)

Xakata informó que las razones exactas aún no son claras, pero el error fue producido, aparentemente, por Android System Webview, que “actúa de enlace entre el navegador y las aplicaciones”.

Por ello, en su momento, la cuenta de soporte de Samsung les recomendó a sus usuarios desinstalar la última actualización de Webview y reiniciar el dispositivo móvil. Después de ello, las aplicaciones como Gmail, Outlook o Google abrirían con normalidad.

Este es el tuit que hizo la cuenta de soporte de Samsung, en el que le sugería a un usuario el procedimiento mencionado:

Hi! Thanks for bringing this to our attention. Please remove the Webview Update and then restart the phone. Here are the steps: Go settings > apps > tap the three dots in the top right corner > show system apps > search for Android System WebView > select Uninstall updates. ^Nina

— Samsung Support US (@SamsungSupport) March 22, 2021