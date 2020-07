green

El Jelly original era el celular más pequeño que existía: contaba con una red móvil 4G y el sistema operativo Android 7.0, pero ya fue desbancado por una segunda edición, indicó Andro4all.

La versión más reciente del equipo, que está a la venta en el portal de ‘crowdfunding’ Kickstarter, tiene una pantalla de 3 pulgadas con resolución de 480 x 854 píxeles y un procesador MediaTek Helio de 6 GB de memoria RAM, según el portal mencionado.

Además, el móvil se conecta a la tecnología 4G, tiene el sistema operativo Android 10, incluye un lector de huellas dactilares en la parte posterior y tiene un botón multifuncional, agregó el medio en su publicación.

En cuanto a la autonomía, esta mejoró considerablemente desde la primera versión. El Jelly cuenta con una batería de 950 mAh, mientras que la segunda edición tiene una de 2.000 mAh, afirmó Andro4all.

El celular incluye dos cámaras, una trasera de 16 megapíxeles y una frontal de 8 megapíxeles. De acuerdo con Sam Byford de The Verge, quien probó el equipo, las cámaras no son “geniales”, teniendo en cuenta que el móvil no está diseñado para tomar las mejores fotos ni editarlas, pero cumplen su labor.

Por otra parte, el dispositivo tiene 128 GB de almacenamiento y una entrada para audífonos, por lo que es posible usarlo como reproductor de música, resaltó The Verge.

Actualmente, el celular se puede comprar en la plataforma Kickstarter por 129 dólares, aunque hay paquetes especiales para adquirir más de un móvil a la vez.