En el ejercicio de preparar todo para la ‘nueva normalidad’, Samsung trabaja en brindarles a sus usuarios herramientas que promuevan “nuevas formas de trabajar y de conectarse”, según dijo TM Roh, presidente y jefe de negocios de comunicaciones móviles de Samsung Electronics en una entrada de blog.

En el comunicado, se anunció que 5 dispositivos de alimentación llegarán pronto, pero no se especificó cuáles serán. TM Roh aseguró que ofrecerán experiencias móviles ininterrumpidas en cualquier lugar en que el usuario se encuentre.

Aunque todavía no se sabe exactamente cuáles serán los aparatos que llegarán al mercado, los rumores indican que el Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Watch 3 y los Galaxy Buds Live podrían ser presentados en el evento, afirmó Andro4all.

A la lista, la comunidad de desarrolladores XDA Developers agrega el lanzamiento oficial del Galaxy Note 20 y Galaxy Note 20 Ultra, sobre los cuales se filtró un video recientemente.

Hace poco, Samsung publicó un video en Twitter insinuando la llegada de un celular plegable, que sería el Galaxy Fold 2.

