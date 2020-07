Personas malintencionadas están mandando un mensaje por WhatsApp que, supuestamente, permite que los ciudadanos de ese país, que no pueden descargar TikTok, ingresen a la plataforma.

El problema está en que el mensaje incluye un ‘malware’ llamado TikTok Pro, que puede robar información importante y privada de los teléfonos móviles, indicó Andro4all.

La encargada de revelar la existencia de este virus fue la agencia Maharashtra Cyber, que se encarga de investigar crímenes cibernéticos. En su cuenta de Twitter, la agencia advirtió que el ‘malware’ tiene un aspecto muy parecido a la aplicación original, por lo que es fácil caer en la trampa.

Citizens are requested to be aware of the new TikTok scam happening under the name of a malware app 'TikTok Pro'@DGPMaharashtra @CyberDost #CyberSafety #CyberSecurity pic.twitter.com/KqWk70KhbV

— Maharashtra Cyber (@MahaCyber1) July 8, 2020