Al parecer, las únicas referencias que vendrán en la serie Note serán el Note 20 y el Note 20 Ultra. El primero será muy parecido al Note 10, lanzado al mercado en agosto del año pasado, según un video publicado por el usuario de YouTube ‘Jimmy is Promo’.

En ese sentido, el S Pen será igual que los anteriores, pero estará ubicado en la parte inferior izquierda del dispositivo. El altavoz también pasará a estar en ese lado del teléfono móvil, indicó el ‘youtuber’.

Con respecto al diseño, parece que el celular tendrá una forma cuadrada con esquinas puntiagudas y una pantalla completamente plana, lo que ratifica los rumores presentados por el filtrador Ice Universe en Twitter el mes pasado, informó Mashable.

Aristotle said: The earth is round.

Icecat said: Samsung Galaxy Note20 is flat.

— Ice universe (@UniverseIce) June 9, 2020