Durante la próxima semana, el cometa NEOWISE se podrá ver únicamente antes del amanecer. Los aficionados a la astronomía deberán estar pendientes unos 45 minutos antes de que salga el Sol y mirar justo por encima del horizonte al noreste.

Hay algunos usuarios de Twitter que ya lo han podido ver y han subido las fotografías a la red social:

Comet NEOWISE and the city of Toronto, Ontario, Canada 🍁! I was up really early for this shot. It's not often that we get the opportunity to see or photograph a comet of this brightness and with a tail. I hope you like it!🤩 https://t.co/BFyxFFw2DE pic.twitter.com/sGZBiEVryM

— Kerry LH💫 (@weatherandsky) July 5, 2020