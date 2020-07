Luego de ser percibido por primera vez a finales de marzo pasado por un telescopio de la Nasa, el NEOWISE alcanzará su punto más cercano al planeta el próximo 23 de julio, cuando estará a una distancia de 103 millones de kilómetros, indicó la BBC News.

La cadena de noticias británica, de igual manera, manifestó que este es el tercer cometa hasta el momento que se descubre durante el 2020. Asimismo, aseguró que es “el más brillante de los últimos siete años”.

A pesar de que se encuentra a una distancia mucho más lejos que la luna, el C/2020 F3 puede verse a simple vista en varios lugares del mundo, sin tener que utilizar binoculares, agregó el informativo inglés.

De acuerdo con Raúl Joya Olarte, director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, en Colombia este cometa se podrá observar después del 15 de julio.

La BBC News, por último, señaló que el C/2020 F3 actualmente se encuentra en la constelación de Auriga y que el hemisferio sur será el último en observarlo, ya que cruzará por esa zona a finales de este mes.

Comet C/2020 F3 (NEOWISE) taken by Da Ko in Mexico on the 4th. pic.twitter.com/d0MJNLvTEA

— Con Stoitsis (@vivstoitsis) July 5, 2020