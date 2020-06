green

Los países de África Central y algunos de Asia fueron los privilegiados para observar en su esplendor este acontecimiento astronómico que no pudo ser apreciado en América y solo se vio de forma muy parcial en el sudeste de Europa.

Este eclipse anular, con su característico ‘anillo de fuego’, se produce cuando la luna llena se pone justo delante del Sol sin taparlo por completo, lo que crea una especie de aureola brillante o ‘anillo de fuego’ alrededor de nuestro satélite.

El recorrido de este eclipse (que en Colombia coincidió con la noche del sábado y madrugada del domingo) fue largo, pues se vio en 14 países de 2 continentes.

En su punto más amplio, en África Occidental, solo se apreció en una franja de 85 kilómetros de ancho y la anularidad duró entre un minuto y 20 segundos, señaló la web timeanddate.

El eclipse parcial empezó a las 03.45 horas GMT (10:45 p.m. del sábado en Colombia) al oeste de Nigori (Kenia) y pasó a ser anular desde las 04.48 horas GMT (11:45 p.m. del sábado en Colombia), cuando se vió en República del Congo, se desplazó hacia Etiopía, la península Arábiga, Pakistán y el norte de India, explicó el español Observatorio Astronómico Nacional (OAN).

El máximo del eclipse tuvo lugar a las 06.40 GMT (1:45 a.m. del domingo en Colombia) cerca de Jyotirmath (India), donde más de un 99 % del Sol quedó cubierto, aunque en ese punto duró solo unos 38 segundos.

Desde allí, progresó hacia China, por donde se adentró a través del Tibet, cruzando el país hacia la isla de Taiwán, agregó el OAN.

El eclipse anular terminó a las 08.32 GMT (3:45 a.m. del domingo en Colombia) en un punto del océano Pacífico al sureste de la isla de Guam (Estados Unidos) y el parcial una hora después al este de Filipinas.

El fenómeno fue una ocasión especial pues coincidió con el solsticio de verano, algo que en este siglo solo sucede 2 veces, siendo el 21 de junio de 2039 su siguiente aparición, cuando podrá verse con mayor nitidez en Alaska (EE. UU.), zonas del norte de Canadá, de Groenlandia y de los países nórdicos.

Medios de comunicación de todo el mundo le dieron un importante espacio al eclipse en sus páginas y plataformas digitales, entre ellos RT en Español, uno de los que transmitió el evento astronómico desde Teherán, capital de Irán.

Los usuarios de redes sociales, por su parte, también estuvieron muy atentos al ‘anillo de fuego’ y compartieron en sus cuentas y perfiles las siguientes imágenes y videos, también publicadas por medios de comunicación:

Skywatchers along a narrow band from west Africa to the Arabian Peninsula, India and southern China get to witness a dramatic “ring of fire” solar eclipse: Seen from: (clockwise) Nairobi, Kurukshetra, Bangalore, New Delhi Read more: https://t.co/yxNXhgQRRa pic.twitter.com/UuC7kJJln0 — AFP news agency (@AFP) June 21, 2020

LOOK: The moon begins to cover the sun, marking the start of the partial solar eclipse 🌘 The eclipse is visible in Metro Manila starting 3:01pm until 5:31pm, with its maximum at 4:23pm. PAGASA warns not to look directly at the sun as it can damage the eyes 📸 @MSCuyugan_WX pic.twitter.com/ZcBrvTi7mj — CNN Philippines (@cnnphilippines) June 21, 2020

LOOK: The partial solar eclipse as seen from Marikina around 3 PM on Sunday. pic.twitter.com/oBY45BOG1E — The Philippine Star (@PhilippineStar) June 21, 2020

It’s really amazing, the solar eclipse is so beautiful! It’s so pretty! looks great💕🙆#สุริยุปราคา

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 pic.twitter.com/cQRHYe2I2Q — 冇冇是魔鬼เปล่า (@maoma_os) June 21, 2020