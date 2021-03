green

Pese a sus diferentes movimientos, el bitcóin está atrayendo a muchos empresarios poderosos, que ven en ella una oportunidad de crecimiento. Ese es el caso de Elon Musk, quien ha invertido una gran cantidad de dinero a través de su empresa Tesla Motors.

Sin embargo, no todos comparten el mismo pensamiento, enfatizando los problemas que se pueden generar en el futuro. Uno de ellos es Bill Gates, a quien, tal y como lo dice The New York Times, citando la columna de Andrew Ross Sorkin, le preocupa el impacto que puede tener en el medio ambiente.

(Vea también: Bill Gates no es la excepción; serie de Netflix lo ‘sumergió’ por 4 horas)

Gates afirmó que el “bitcóin usa más electricidad por transacción que cualquier otro método conocido por la humanidad”, manifestó el medio. Esto basado en el argumento de que, cuanto más popular se vuelva la criptomoneda, es mayor la huella ambiental.

¿Por qué el bitcóin contamina el medio ambiente?

The New York Times resaltó que “estudios señalan que las emisiones anuales de carbono de la electricidad generada para extraer y procesar la criptomoneda son iguales a la cantidad emitida por Nueva Zelanda o Argentina”.

Esta información la ratificó la BBC, que además agregó que “eso ocurre porque el proceso de ‘minar’ la criptomoneda —utilizando gigantescos servidores que no cesan de trabajar— consume mucha energía”.

La información del medio indica que esto “utiliza cerca de 121,36 teravatios-hora (TWh) de electricidad al año”, generando un impacto negativo y superando a una gran cantidad de países.

Igualmente The New York Times dices que Bill Gates deja la puerta abierta para cambiar de opinión, ya que para él sería diferente si fuera “electricidad verde”. El empresario siempre ha mostrado su interés de aportar al medio ambiente; incluso le gustaría trabajar con Jeff Bezos.