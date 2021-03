green

Según El Universal, citando una entrevista de Andrew Ross Sorkin en la aplicación ‘Clubhouse’, Bill Gates “dijo que recientemente pasó cuatro horas inmerso en un programa”. Se trata de una serie de Netflix llamada ‘Lupin’.

Según la página oficial de Netflix, ‘Lupin’ está inspirada en las aventuras de Arsène Lupin, en la que “el caballeroso ladrón Assane Diop se propone vengar a su padre de las injusticias sufridas a manos de una familia adinerada”.

En el siguiente video, publicado en la cuenta de YouTube de ‘Netflix España’, podrá ver el tráiler:

El Universal especificó que Gates, después de haber cenado, se sentó para leer un libro, pero no lo hizo; por el contrario, se puso a ver esta serie: “Lo siguiente que supe es que habían pasado cuatro horas. Realmente me dejé ir esa noche, y me estaba riendo de mí mismo. No suelo hacer eso, pero te lo hacen fácil. Te sientas ahí y el siguiente episodio está listo y funcionando”, dijo el empresario.

(Vea también: Millonaria caída de Bitcoin en 2 días; opinan si Elon Musk y Bill Gates son los culpables)

Otras series que le gustan a Bill Gates

Según el diario El Clarín, citando la misma conversación, Gates también mencionó que “vio, junto a su hijo, ‘The Americans’, cuya historia trata de una pareja de espías rusos que se filtran en Estados Unidos durante la guerra fría”.

Del mismo modo, el medio especificó que el empresario recomendó ‘Modern Family’, explicando que es un contenido que se puede disfrutar en familia.

¿Cómo utiliza Bill Gates sus redes sociales?

Adicionalmente, El Universal informó que a Bill Gates no le gusta utilizar las redes sociales como fuente de información y prefiere “leer el periódico”. También, aclaró que tiene “una cuenta de Twitter para perder el tiempo y una oficial”.

Recientemente, el cofundador de Microsoft manifestó su deseo por trabajar con Jeff Bezos en el cambio climático, uno de los principales problemas que cree que se debe solucionar lo más pronto posible.