En la icónica película “Matilda“, la torta de chocolate desempeña una de las escenas más emblemáticas. En este emocionante momento, la tenebrosa directora Tronchatoro, desafía a Bruce, uno de los estudiantes, a devorar una enorme torta de chocolate como castigo.

Esta inolvidable escena, llena de humor y determinación, ha inspirado a innumerables espectadores a recrear la deliciosa receta en sus propias cocinas. A continuación, le presentamos el paso a paso de esta torta de chocolate húmeda. Estamos seguros de que le quedará como para chuparse los dedos, tal y como la disfrutó Bruce.

Paso a paso de la torta de chocolate húmeda

Ingredientes:

– 2 tazas de harina de trigo

– 2 tazas de azúcar

– 3/4 taza de cacao en polvo

– 1 y 1/4 cucharaditas de bicarbonato de sodio

– 1 y 1/4 cucharaditas de polvo de hornear

– 1 cucharadita de sal

– 2 huevos

– 1 taza de leche

– 1 taza de café fuerte, recién preparado

– 1/2 taza de aceite vegetal

– 2 cucharaditas de extracto de vainilla

– 400 gramos de chocolate semiamargo

– 150 gramos de mantequilla

– 150 gramos de crema de leche

(Lea también: Helados fáciles de hacer y baratos; solo tendrá que comprar dos productos)

Paso a paso:

1. Precaliente su horno a 180°C durante 15 minutos. Engrase un molde y póngale papel encerado.

2. En un tazón grande, mezcle la harina, el polvo de hornear, el azúcar, el cacao en polvo, el bicarbonato de sodio y la sal.

3. En otro recipiente, mezcle los huevos, la leche, el aceite y la vainilla.

4. Agregue la mezcla de los ingredientes húmedos, en el recipiente de los ingredientes secos y revuelva hasta que esté todo bien integrado.

5. Agregue el café fuerte a la mezcla y lleve al molde previamente engrasado.

4. Hornee durante aproximadamente 50-55 minutos, o hasta que un palillo insertado en el centro de las tortas salga limpio.

6. Deje enfriar los pasteles en los moldes durante una hora aproximadamente.

Para la cobertura de chocolate:

Puedes preparar una cobertura de chocolate simple mezclando el chocolate semiamargo derretido con 1 taza de crema batida caliente. Deje que la mezcla repose durante unos minutos y luego bata hasta que esté suave y brillante. Deje enfriar antes de usarla para cubrir la torta. Una vez que el pastel esté completamente frío, puede extender la cobertura de chocolate entre las capas de pastel y por encima de la torta.

(Vea también: Leche asada casera: aprenda a cocinar este delicioso manjar sin horno)

@losdenam TORTA MATILDA – PASTEL MATILDA – BRUCE!! es la TORTA PERFECTA DE CHOCOLATE 🍫 • INGREDIENTES (a temperatura ambiente) 1- BIZCOCHO ▪️2 tazas de azúcar orgánica ▪️2 de tazas de harina para todo uso ▪️3/4 de taza de cacao en polvo ▪️1 y 1/4 cdta. de polvo de hornear. ▪️1 y 1/4 cdta. de bicarbonato de sodio ▪️1 cucharadita de sal ▪️2 huevos ▪️1 taza de leche ▪️1/2 taza de aceite ▪️2 cucharaditas de vainilla ▪️1 taza de agua hirviendo ▪️1 cdta. de café instantáneo • Ganache: ▪️400 g de chocolate semiamargo ▪️150 g de mantequilla. ▪️150 g de crema de leche o media crema fría. • PREPARACIÓN: 1. Mezcla el azúcar, la harina, el cacao, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio y la sal en un tazón grande. 2. Aparte mezcla los huevos, leche, aceite y vainilla; bate a velocidad media de la batidora durante 2 minutos (no sobre batir) 3. Agrega el agua hirviendo y mezcla bien (la masa quedará bastante líquida). 4. Vierte la mezcla en un molde para hornear previamente engrasado y enharinado. 5. Hornea a 180° C de 50 a 55 minutos o hasta que al insertar un palillo de madera en el centro, éste salga limpio. Precalienta el horno Máximo 15 min. No debe estar muy caliente. 6. Debes dejar enfriar completamente el bizcocho porque es muy frágil. Mínimo una hora. 7. Para el ganache: coloca en baño María el chocolate y la mantequilla hasta que se funda, mezcla muy bien deja enfríar. Luego coloca la crema de leche muy fría y mezcla muy bien hasta que estén integrados los ingredientes. • Truco de la abuela: Agrega café instantáneo en el agua hirviendo para realzar el sabor, color y humedad. • #torta #chocolate #tortadechocolate #tortamatilda #pastel #pastelmatilda #matildacake #apuradulzura #postres #postrefaciles #tortabruce #amoryamistad ♬ sonido original – Los de ÑAM!

Ni Tronchatoro ni nadie, podrá impedir que prepare esta deliciosa torta al mejor estilo de ‘Matilda’. ¡Usted puede Bruce!

*Este artículo fue escrito y curado por el equipo de Robby Recetas con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano.