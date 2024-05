Por: LA CHISMOSA

Ya es costumbre que Yina Calderón se exprese y opine de lo que pasa en redes sociales, en programas de televisión y con personajes de la actualidad. Y en las últimas semanas ha aprovechado la rivalidad que tiene con varios de los ‘influenciadores’ que entraron a ‘La casa de los famosos’ para pronunciarse en sus perfiles y ha dado mucho para hablar.

Se conocen las peleas que la huilense tuvo con Karen Sevillano, que sigue dentro del programa del Canal RCN, y con ‘La segura’, que salió hace varios días de la casa con mucha polémica y reacciones de inconformidad. Pero ahora, la que entró en los temas de conversación de Calderón fue Ornella Sierra, la más reciente eliminada del ‘reality’.

Yina Calderón critica actitudes de Karen Sevillano y ‘La Segura’ en ‘La casa de los famosos’

Mientras estaba en una visita a la ciudad de Cali y en un centro de estética, Yina Calderón abrió la caja de preguntas y respuestas de su cuenta de Instagram y no se guardó nada. “¿Cómo viste la eliminación de ayer? ‘La segura’ dice que eso es todo una farsa”, fue la primera pregunta que respondió la ‘influenciadora’, empresaria y ‘DJ’ de guaracha, dejando fuertes ataques contra Natalia Segura por las críticas y ‘vainazos’ que mandó al Canal RCN:

“Ustedes saben que yo les digo la verdad y no me interesa lamberle a nadie, no me importa si ellas son mis amigas o no. Pero ella está ardida porque nunca pensó que la iban a sacar, el ego de ellas está tan alto que dicen: ‘Porque yo tengo tantos seguidores, yo soy la chimb…, a mí no me van a sacar, yo me lo voy a ganar, sin mí ese canal no sé qué…’”.

Yina siempre ha sido agradecida al mencionado canal, ya que en esa pantalla fue en la que se dio a conocer en el programa ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, por eso señaló a ‘La Segura’ y a Karen Sevillano: “No les queda más que ponerse a hablar mier… del canal. Son desagradecidas, les hacen el favor del ‘pantallazo’ y desagradecen”.

Las preguntas en Instagram siguieron y la siguiente apuntaba al tema de Ornella y su eliminación: “¿Ya vio a ‘La Insegura’ ardida porque salió Ornella? Opine, que me encanta cuando ud. opina de ella”, lo que llevó a que Yina la defendiera y señalara las actitudes negativas de Sevillano y Segura dentro del programa:

“Ornella no me parece una niña mala, me parece una niña noble, en lo que pude notar. Cogen a esta niña y la meten en esa casa con esas víboras, pues las víboras [sonido de ataque] se le venían encima, creo que la tenía así [se toma el cuello con fuerza]. Tanto que siento que la llevaban a un punto en el que no hacía más que llorar”.

Y la explicación sobre las lágrimas frecuentes de Ornella, según Calderón, es por la manipulación que hacían sus supuestas amigas dentro de ‘La casa de los famosos’: “La manipulaban de una manera impresionante y, de pronto, ella es escasa de carácter. Pero esa peladita no me parece odiosa. Aparte, me encanta que le guste el rosado”.

¿Qué pasará con Yina Calderón y Karen Sevillano cuando termine ‘La casa de los famosos’?

Pero no todos los mensajes eran amables para Yina, ya que algunos defendían a las ‘influenciadoras’ del programa y hasta le advertían que ‘le iban a cantar la tabla’ cuando Karen Sevillano saliera y supiera todo lo que estaba diciendo: “¿Qué vas a hacer cuando Karen salga y te peine de una manera exorbitante?”, eso encendió a Yina y su sarcasmo, con muchas burlas:

“¡Ay, no, estoy temblando! Doctora, tráigame una aromática ¡Tengo un susto! Échele llave al consultorio, me da un miedo venir a Cali. ¡Uy, miren las piernas cómo me hacen. Uyyy!”.

Además, la misma Yina se encargó de sacar en cara las millonadas que cada participante del ‘reality’ gana, recordando que ella ya participó en el pasado en un formato similar y le hicieron ofrecimientos para estar en esta primera edición de ‘La casa de los famosos’. Pero advirtió que saldrán hablando mal de RCN: “Les pagaban una millonada por estar en la casa, les dan el ‘pantallazo’ de televisión, comida y dormida gratis. Y no van gratis, nenés, les pagan una millonada. Y porque no se lo ganan, porque les hieren el ego, porque creen que son la chimb…, salen a hablar mal del canal”.

Para terminar esta sesión de respuestas a sus seguidores, la polémica empresaria de fajas recordó que a ella la expulsaron del programa de convivencia en el que participó, que también la han censurado en redes sociales. Por eso, no le da importancia a las redes, como hacen ‘La Segura’ y Karen Sevillano, y prefiere valorar al canal que le dio ‘pantalla’: