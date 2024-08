Xavier Vendrell, vinculado con el independentismo catalán, es un español que está siendo señalado por beneficiarse de algunos contratos que hizo con el hoy presidente Gustavo Petro y el Gobierno Nacional, pues hizo parte de la campaña en 2022.

El empresario habló con Blu Radio y contó cómo fue que lo conoció a Petro: “Llegó en 2011 y fue absolutamente coincidencia con su alcaldía. Cuando lo conozco era el alcalde electo no posesionado y me lo presenta un amigo en común, alguien que no tiene ningún cargo y no voy a decir su nombre porque es un ciudadano común y corriente. Cuando nos sentamos era para tomar un café y yo conecté ideológicamente con Petro, nos entusiasmamos, ese día me enamoré políticamente de él”.

Además, habló cómo se involucró en la campaña y cuál fue su rol en dicha aspiración: “Él valora mi opinión por mi influencia en la política europea, muchas veces salen ideas sobre asuntos de Colombia y yo le doy mi opinión. En la campaña, sin una buena organización no iba a ganar las elecciones, en esa aspiración tuvimos 86.000 testigos y eso lo organicé yo. Lo primero que yo hago es organizar el voluntariado, a algunos testigos electorales se les pagó y tenían responsabilidades concretas, no fue 70.000 pesos, yo no toqué un peso de la campaña”.

También, el asesor español explicó cuál fue su rol en el asedio a magistrados en la Corte Suprema hace algunos meses y qué función ahora desempeña como empresario.

“¿Qué delito hay en apoyar a un grupo de jóvenes que expliquen a otros jóvenes las políticas del presidente Gustavo Petro? No estuve en lo que pasó en la Corte Suprema, yo tengo una fundación que se llama Campo Digno y que se dedica a promover la actividad agroalimentaria y estoy tratando de concretar proyectos”, señaló.

También, Vendrell contó cuánto sueldo recibió por su trabajo como asesor en la campaña: “No tengo contratos, me pagaron 100 millones de pesos por trabajar 20 meses. A mi me contrató una empresa para la campaña y no es ilegal, porque cuando usted contrata a una compañía para que le monte los escenarios, está pagando por eso”.

Finalmente, explicó la frase en la que dijo que Petro era un “narcisista” y reveló si el presidente tiene planes de reelección: “Es una forma de decir que él en su profundo estar, en su mundo perfecto, su ambición sería esa. El presidente Petro, puedo asegurarlo, lo último que le importa es la plata […] Él tiene ambición de que alguien de su ideología política se reelija”.

