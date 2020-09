green

Vicky Dávila usó la etiqueta #TestigoMonsalveEs para escribir, en su cuenta de Twitter, que el hoy prisionero es “un fraude”, y esta afirmación fue tema de discusión en el programa ‘El Debate’, que dirige la periodista en Semana Tv.

El análisis en ese espacio, se centró en discutir si Juan Guillermo Monsalve es o no un testigo confiable dentro del proceso que llevaba la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues su testimonio en el caso es uno de los factores por los que el político hoy está bajo detención domiciliaria por presunta manipulación de testigos y soborno.

Monsalve es considerado el testigo estrella de la Corte contra el exsenador Uribe, y por eso Dávila se centró en analizar qué tan confiable es el testimonio del exparamilitar teniendo en cuenta que, según ella, el declarante es “mentiroso”.

Este señalamiento lo había sustentado la periodista en una columna del pasado 19 de septiembre, que publicó en Semana, y en donde se refirió a la diligencia en la cual Monsalve responde varias preguntas que le formularon los abogados Jaime Lombana y Diego Cadena. Este último abogado, hay que mencionar, acaba de ser llamado a juicio por la Fiscalía por delitos de fraude procesal y soborno.

“Un Monsalve mentiroso, inseguro, dubitativo, sospechosamente olvidadizo y muy nervioso”, fue la lectura que hizo la periodista, y cuyo argumento volvió a destacar este lunes, en su programa de debate.

Las afirmaciones que hoy vuelve a exponer Vicky Dávila se dan un día después de que Juan Guillermo Monsalve, en una extensa entrevista desde prisión con Daniel Coronell, mencionara el nombre de la periodista para lanzarle una crítica.

“Por qué no sacaron esas conversaciones antes de todos estos problemas. Lo mismo que querían que yo dijera de Iván Cepeda, es lo que están haciendo en contra mío: están hablando mal de mí […] Por ahí me contaron que había dicho Enrique Pardo Hasche que ‘Don Mario’, ‘Martín Llanos’ y todos esos señores me tenían presionado para que yo no me retractara […] es que yo no soy un niño. A mí la mente no me la mueven así como se la mueven a esos periodistas, a Salud Hernández o a Vicky Dávila, que ellos dicen lo que les dicen que digan”, cuestionó Monsalve, al final de la entrevista.

Esta es la entrevista que dio Juan Guillermo Monsalve, desde prisión, a Coronell (habla de Dávila desde 1:30:50), y un trino donde Dávila aclara que su intención es que “se sepa la verdad” de este caso.