“Cuando dije: ‘Me voy a ir’, mis jefes fueron supergenerosos y dijeron: ‘Qué necesita. No tome decisiones en pandemia. ¿Quiere descansar? ¿No quiere presentar el noticiero? ¡Quédese!’”, les contó de la Torre a Martín de Francisco y Santiago Moure. “No me puedo quedar; yo tomé una decisión de vida y me voy a ir“, dijo haber contestado.

Sin embargo, Moure y De Francisco no se quedaron ahí y siguieron preguntando al respecto, sobre todo por los rumores que en su momento sostenían que su entrevista con el presidente Iván Duque había tenido algo que ver con su divorcio profesional. “La censura en este país obviamente existe. Hay medios y jefes que te censuran [pero] no es mi caso“, aclaró primero.

Luego sí se refirió en concreto al tema Duque, que le representó muchos elogios por su forma de interpelar al presidente: “Si tú eres periodista y no le preguntas a un presidente que se ha metido en una decisión judicial –en cualquier país del mundo– lo que yo le pregunté al presidente Duque, tú no puedes seguir siendo periodista“, puntualizó.

“¿Tú crees que alguien me va a venir a censurar? ¿Te imaginas el tamaño del escándalo? ¡Yo soy atrevida!, yo hago lo que a mi me apetece y a mí en la vida nunca nadie en la vida me ha dicho ‘no lo haga'”, agregó.