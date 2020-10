green

La grabación se conoció porque, según el portal Cuarto de Hora, los dos periodistas dejaron abiertos los micrófonos una vez terminaron de transmitir para la versión digital de la revista.

Ese medio difundió el audio en Twitter, pero la periodista contradijo esa versión y aseguró que su conversación fue grabada “ilegalmente”:

Mi conversación de Zoom con Jairo Lozano fue frente a muchos compañeros de trabajo, no hubo nada irregular y no se encubrió a nadie. De hecho, Semana fue el primer medio que publicó la noticia del caso Sanclemente. Lo grave aquí es por qué nos grabaron ilegalmente y lo filtraron. — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 16, 2020

En dicho diálogo, Jairo Lozano le cuenta a Vicky Dávila pormenores del proceso penal que adelanta la Fiscalía por los laboratorios para el procesamiento de cocaína que halló en unas propiedades del exembajador en Uruguay Fernando Sanclemente, ubicada en Guasca, Cundinamarca.

Según Lozano, todo estaba cuadrado para que el mayordomo de la finca asumiera toda la responsabilidad de los delitos y así evitaban que “avanzara la investigación en contra de Sanclemente”. Ante esa afirmación, Dávila respondió:

“Hijueputa, o sea, ¿Sanclemente sí sabía?”.

Por esa pregunta, su colega fue enfático: “Sí, pero no se puede decir. Eso va hacia allá”. Sorprendida, Dávila reitera la pregunta: “¿Sí sabía?”, y Lozano amplía su explicación:

“Sí, señora, pues al parecer sí; pero eso no se puede decir. Entonces, te lo cuento a ti. ¿Qué es lo que pasó? Hicieron una vaina ahí como tenaz arriba en la Fiscalía. La cúpula se dio cuenta de ese principio de oportunidad que este señor prácticamente quería como echarse la responsabilidad, ¡imagínate el mayordomo!, la responsabilidad como de todo y que ahí acabara el proceso. Ya habían firmado un principio de oportunidad. Y ahora a las 2:00 de la tarde va a haber una audiencia donde la misma Fiscalía va a tumbar el principio de oportunidad”.

Audio completo de Vicky Dávila hablando sobre Fernando Sanclemente:

¡En primicia Cuarto de Hora! este es el audio completo de la conversación que se le filtró a la periodista Vicky Dávila con su equipo de trabajo donde se evidencia que Fernando Sanclamente sí sabía sobre el laboratorio de cocaína en su finca. pic.twitter.com/U3UOrWoeTK — Cuarto de Hora (@CuartoDeHoraCol) October 16, 2020

Horas después, tal como lo anticiparon, la revista contó que la Fiscalía tumbó el preacuerdo que establecía cómo el trabajador Laureano Martínez Cortés colaboraría con las autoridades y ayudaría a esclarecer la incautación de drogas y la destrucción del laboratorio en el predio del exfuncionario.

No obstante, lo único que los periodistas detallaron en su informe es que el fiscal del caso decidió retirar el documento porque “consideró que había algunos puntos que no encajaban perfectamente en la conducta criminal”, y no se refirieron a la hipótesis que, según al audio, conocieron con antelación sobre la posible participación activa de Sanclemente.

La Fiscalía, por su parte, explicó en un comunicado que el preacuerdo se retiró porque este no “contemplaba conocer la verdad absoluta de lo acontecido en la finca ni identificar a los determinadores responsables directos e indirectos, ni a los financiadores y demás actores que presuntamente participaron en la actividad investigada”.

El documento añade que la Fiscalía adelantará la investigación hasta llegar al “fondo de lo acontecido y las personas que estarían involucradas sin tener en cuenta condiciones sociales, políticas o económicas”.

Con ese texto, el ente acusador dejó entrever que sí investiga más sospechosos y que no consideran a Martínez Cortés como el único responsable del procesamiento de cocaína en ese inmueble, allanado el pasado 12 de febrero.

En ese operativo, las autoridades encontraron 6.896 kilos de sustancias químicas para la elaboración de clorhidrato de cocaína y 9.453 gramos de cocaína y pasta base.