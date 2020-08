En la entrevista, de la que también hizo parte el director de Noticias Caracol Juan Roberto Vargas, a Iván Duque le cuestionaron su posición ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia, pues se ha expresado públicamente frente al caso y hasta se ha referido a Uribe como “un servidor público ejemplar”.

“Presidente, ¿pero usted no se está extralimitando? Digamos, usted no es un ciudadano común, es el presidente de la república, el presidente de los que están incómodos con esta decisión y de los que la aplauden también”, le dijo en un momento Vanessa de la Torre.

Lo anterior, la periodista lo quiso aclarar porque Duque comentó que tiene derecho de expresar su posición como ciudadano y lo ha dejado claro desde un comienzo.

Además, la integrante de Noticias Caracol agregó que el mandatario es “de los unos y de los otros, y hay una decisión independiente de la justicia”, y le preguntó:

“Cuando usted dice lo que la justicia debería hacer, o sugiere, que es permitirle al expresidente Uribe que se defienda en libertad, ¿no se está extralimitando?”.

La mencionada intervención de la presentadora del noticiero fue muy bien recibida en redes sociales, ya que varias personas expresaron que así debería ser la labor periodística: imparcial, sin importar el cargo del entrevistado.

Además, los televidentes aplaudieron la valentía de poder hacerle este tipo de preguntas al mandatario.

Aquí, algunas de las reacciones que dejó la entrevista de Vanessa de la Torre al presidente Iván Duque.

Vanessa de la Torre a Duque: "¿Presidente usted no se está extralimitando? Usted no es un ciudadano común, usted es el presidente de la República". Muy bien @vanedelatorre 👏 pic.twitter.com/Nj9C7ybjov

😪😪😪😪😥 Juemadre de lo que me perdi hoy pero esto que hizo Vanessa de la Torre hoy es profesionalism no toma partido de ninguno muy bien @vanedelatorre 👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/OTCWK4jIor

VANESSA DE LA TORRE? Or should I say: PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. pic.twitter.com/zcCCNR2HcJ

— 𝒞𝒶𝓂𝒾𝓁𝒶 (@Camihurtado97) August 5, 2020