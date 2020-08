En la emisora se declararon confundidos ante la declaración que el jefe de Estado difundió en video por medio de Twitter, especialmente con sus palabras en el último fragmento:

“Como presidente hago un llamado a la reflexión. Entiendo el papel de las instituciones y la independencia de poderes, como ciudadano y creyente de las instituciones espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano integro ejerza a plenitud su defensa en libertad“.

Para Ricardo Ospina, jefe del Servicio Informativo de la cadena radial, es claro que Duque criticó la determinación del alto tribunal y se declaró dolido por la misma. El periodista destacó que la decisión “va en sentido contrario” a la libertad que menciona el presidente y por eso no comprendió el trasfondo de su mensaje, pues le pareció “una contravención a lo que dice la Corte”.

Entre tanto, otra de las periodistas de la emisora añadió coincidió que lo que se espera del presidente es que “respete la independencia de poderes” en Colombia y apuntó: “Lo que él piense como ciudadano podría guardárselo para sus amigos y familiares, entendiendo la importancia del expresidente, pero no puede perder de vista que como presidente es el garante de la independencia de poderes y por eso causa tanta confusión el mensaje”.

En el espacio de análisis conversaron con el senador Jorge Robledo, a quién le pareció mucha más clara la intención de Duque:

“Todo un jefe de Estado atacando directamente a la Corte, así lo intente disfrazar con un lenguaje que crea confusión, pero el mensaje es clarísimo: es diciéndole él a los colombianos que hay una Corte que no actúa en justicia. Posa de depositario de la verdad y de que él sí sabe cuál es la verdad de las cosas, no los que tienen los procesos, no los que han hecho las investigaciones y cumplen la Constitución sino él porque es amigo de Uribe, y entonces tiene derecho a absolver al que sea. Entonces, desconocer o maltratar de esa manera a la Corte me parece otra metida de pata inmensa del presidente Iván Duque; es lamentable que este país este tan mal gobernado”.