Una joven de 18 años resultó herida con arma blanca en uno de sus brazos por un ladrón que la abordó tras salir del cajero automático ubicado en el barrio Callejas, al noroccidente de Valledupar.

La estudiante de Derecho de la Universidad del Área Andina había retirado $ 1.400.000 como parte del dinero que necesitaba para pagar su matrícula, que fue despojado por el ladrón que se encontraba con un cómplice.

“Yo me acerqué al cajero a retirar y había unos tipos en la parte de atrás , les pregunté si estaban haciendo fila y me dijeron que no, ellos siguieron ahí como pasando en frente del cajero”, contó la joven con reserva de identidad.

Agregó que al ver a los hombres merodeando afuera del cajero, se puso nerviosa y los sujetos se retiraron.

“Luego salí caminando y veo que estaban en una moto, salí corriendo del susto y uno de ellos se bajó de la moto con una navaja, me tiró al suelo, me levanto y él sacó un cuchillo…, me tiró a lanzar como al cuello, metí los brazos y me cortó”, explicó la víctima.