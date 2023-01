Comensales de una heladería ubicada en el centro comercial Plaza Florencia del barrio Villa Campestre, jurisdicción del municipio de Puerto Colombia (Atlántico), fueron víctimas de un atraco masivo en horas de la noche del jueves 26 de enero.

Los ladrones arribaron al sitio y con armas de fuego intimidaron a los presentes para hurtarles sus pertenencias: joyas, relojes, celulares, bolsos, carteras y dinero en efectivo.

Tras cometer el hurto a por lo menos 12 clientes, distribuidos en varias mesas del establecimiento, los asaltantes huyeron en una motocicleta a toda velocidad.

Al lugar, arribaron las autoridades para atender el llamado de emergencia del hecho ocurrido entre las 8:00 pm y las 8:30 pm.

En redes sociales, usuarios se han mostrado preocupados por los continuos robos que han sido víctimas en lo que va corrido del año 2023.

Según cuentan, la delincuencia se ha disparado en Barranquilla y su área metropolitana al punto de que les da miedo salir a disfrutar de un rato de esparcimiento en cualquier rincón

“Hasta cuando piensan dejarlos a sus anchas vamos hacer una marcha en todo barranquilla pidiéndole a les respeto a los que les toca cambiar las leyes el problema es que los senadores tienen guarda espaldas y camionetas blindadas así que ellos no sufre la inseguridad y no les importa”, “está policía no sirve para nada pero al pobre si lo joden”, “mientras tanto los policías buscando quien se pasa un semáforo en amarillo o a quien le falta algún elemento del kit de carreteras para joderlo”, “la ola de inseguridad volvió a golpear el área metropolitana de Barranquilla, y cuando ha dejado de golpear? Nunca esto cada vez está peor pero seguridad para los carnavales si hay”, fueron algunos de los comentarios de los atlanticenses.