La periodista y presentadora de CityTv, Valentina Cortés Neme, aprovechó que la cantante vallenata Ana del Castillo se encuentra de gira de medios en Bogotá, por el lanzamiento de su álbum ‘El favor de Dios’, para grabar un video de TikTok con ella, en el que le pide recomendaciones de planes para hacer en Valledupar.

(Lea también: Ana del Castillo reveló su nombre completo y asombró a más de uno; es muy largo)

Inicialmente, la presentadora le dice a Ana: “Yo quiero conocer Valledupar, ¿cuáles son esos 5 planes infaltables para hacer allá?”.

Con su particular forma de expresarse, Del Castillo le respondió: “No, yo no te puedo decir eso porque pierdes la expectativa, ‘tenei’ que irte conmigo”. Seguidamente la comunicadora le dijo: “No, pero una recomendación”.

Ante la amable y jocosa petición, la artista le dijo: “Te puedo dar 1 que no puedes hacer, sentarte en las piernas de Diomedes porque después te llega un domingo 7. Pero puedes irte al parque de la Provincia y al río, es una vaina loca, y te bañas”.

(Vea también: Varios números del chance relacionados con Diomedes Díaz que cayeron, pero faltan algunos)

La periodista de CityTv no dudó en reír ante la respuesta de Ana y conociendo que a la artista le gusta ‘la parranda’, le preguntó: “¿Y allá qué se toma?”.

Lee También

La intérprete de ‘La cachera’ le dijo: “Lo que sea, manita, hasta agua de fab. Lo que tú quieres. Es más, te voy a llevar y te devuelvo en un mes, pa’ las frías”.