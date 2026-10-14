Por: Noticiero 90 minutos

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Dos meses después del terremoto que sacudió Cali y otros municipios del Valle del Cauca, el avance en la recuperación sigue marcado por retos significativos, especialmente en materia de vivienda, apoyo humanitario y reactivación económica. En el foro ‘Dos meses del terremoto: así va la estabilización de Cali’, funcionarios públicos y representantes del sector empresarial analizaron las acciones que se han implementado y los desafíos que aún se deben superar, según informó 90 Minutos.

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Uno de los aspectos más críticos es la vivienda. María del Mar Mozo, secretaria de Vivienda Social y Hábitat de Cali, aseguró que más de 8.000 viviendas resultaron con afectaciones, de las cuales 3.000 fueron declaradas no habitables. Además, la Secretaría ha recibido 14.000 reportes de afectaciones y ha ejecutado aproximadamente 5.000 visitas técnicas. La funcionaria subrayó la importancia de los estudios técnicos de segunda fase, esenciales para determinar cuáles edificaciones deben ser demolidas, cuáles pueden fortalecerse estructuralmente y cuáles requieren mejoramientos, siempre priorizando la seguridad de los ocupantes. Sin embargo, la evaluación avanza lentamente debido a la escasez de profesionales especializados en el diagnóstico estructural.

En cuanto a la intervención empresarial, María Isabel Ulloa, directora de Propacífico, destacó que empresas locales han colaborado con recursos y apoyo logístico, permitiendo que personas afectadas pudieran salir de los albergues y alojarse temporalmente en hoteles, en tanto accedían a subsidios. El sector privado planea invertir $220.000 millones en cuatro años para recuperar infraestructuras educativas y de salud en Cali y en otros municipios como Buenaventura, Roldanillo y El Cairo, con un enfoque especial en el retorno seguro de niños a las aulas y en mitigar la presión sobre la red hospitalaria.

Mabel Lara, gerente de Proyectos Estratégicos de la Alcaldía, resaltó la articulación entre gremios, ciudadanía y empresas para responder a la emergencia. El ocho de septiembre llegaron 700 toneladas de ayudas y la Secretaría de Desarrollo Económico destinó $10.300 millones a la reactivación de micronegocios. Sin embargo, la funcionaria advirtió que casi 22.000 hogares aún no tienen certidumbre sobre su futuro habitacional y que se requieren cerca de 20 toneladas diarias de alimentos para cubrir necesidades básicas.

El secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, anunció que 45.000 familias están registradas como damnificadas y 21.000 cumplen los requisitos para recibir apoyo económico; de esas, 9.200 familias ya han recibido algún pago. En infraestructura, se inspeccionaron 5.700 edificaciones y se tiene un reporte de 66 a demoler. Por otro lado, 144 personas siguen alojadas en hoteles a la espera del desembolso de ayudas.

Walter Cotte, coordinador de emergencias de la Cruz Roja del Valle, afirmó que la organización, junto a la Alcaldía, mantiene campañas de salud, apoyo psicosocial y entrega de kits alimentarios, además de proyectos de prevención y gestión del riesgo comunitario para fortalecer la preparación ante futuras emergencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo avanza la reconstrucción de viviendas en Cali tras el terremoto?

La reconstrucción de viviendas continúa siendo un proceso en desarrollo. De acuerdo con la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Cali, se han identificado más de 8.000 viviendas afectadas y cerca de 3.000 no se consideran habitables. El avance depende de estudios técnicos que definirán si las viviendas deben demolerse, reforzarse o mejorarse, y aunque el proceso es lento por la falta de personal especializado, la ruta de intervención se establecerá con base en resultados comprobados.

¿Qué ayudas humanitarias y económicas reciben las familias damnificadas en Cali?

Las familias damnificadas reciben ayudas humanitarias como alojamiento temporal, kits alimentarios y apoyo psicosocial, canalizadas por la Alcaldía, el sector empresarial y organizaciones como la Cruz Roja. Además, se han destinado recursos económicos para la reactivación de micronegocios y subsidios para quienes cumplen los requisitos. No obstante, hay una demanda alta y aún miles de familias esperan apoyo y una solución habitacional estable.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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