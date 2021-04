El testimonio de lo entregó la mujer sobre el mediodía del miércoles 31 de marzo y en este descargó toda la responsabilidad sobre la presunta muerte, que aún no está confirmada, y desaparición de la menor.

En primer lugar, Carolina Galván dijo que presenció el momento en el que la niña murió y luego detalló lo que hizo su novio, Nilson Díaz, para preparar el cuerpo de Sara Sofía Galván antes de lanzarlo al río.

(Lea también: “Vi a la niña botando espuma por la nariz”: nuevo testimonio de mamá de Sara Sofía Galván)

Una vez sucedió eso, el hombre habría preparado todo para desviar la atención de las autoridades, según la declaración difundida por Noticias RCN.

Lo primero que hizo el padrastro de la niña, en palabras de Carolina Galván, fue convencerla para que les mintiera a las profesoras del jardín en el que estudiaba, pues hasta allá fueron a reclamar un bono de la menor, pese a que había muerto la noche anterior:

“Allá me preguntaron que qué pasó con la niña. Nilson antes de entrar me había dicho que dijera que la había dejado cuidando con una señora y así dije yo cuando me preguntaron por ella”.