La mamá de Sara Sofía Galván habló desde la cárcel con Semana, donde aseguró que ella no lanzó a la niña a un caño del sur de Bogotá, como dijo desde un principio, y que tampoco la regaló. Las versiones que entregó, manifestó, las dio porque su expareja Nilson Díaz la amenazó para que dijera eso.

Carolina Galván dijo en la revista que la última vez que vio a la niña fue el 29 de enero. Según ella, Sara Sofía llevaba tres días dormida; en esa fecha, ella salió a trabajar en la mañana y cuando volvió en la tarde, el cuerpo de la menor ya no estaba.

“Le empecé a preguntar al compañero con quien vivía [Nilson Díaz] dónde estaba la niña, y él no me quería decir nada, me salía con excusas, que después me decía; no me quería decir la verdad sobre dónde estaba la niña. Y seguí preguntándole hasta que me dijo que la niña estaba, supuestamente, en el caño”, aseguró la mujer. Ella salió a buscarla, pero dijo que no la encontró.

La mamá de la niña también desmintió que hubiese golpeado a Sara Sofía, como dijo su expareja Nilson Díaz—también preso—. No obstante, confirmó al medio que la niña sí tenía dos morados en la cara (uno en el ojo y otro en la frente), pero que se los hizo mientras ella no estaba en la casa.

Su versión es que Díaz —que según ella la obligaba a prostituirse en el sector de Patio Bonito (sur de Bogotá)— la llamó para decirle que la pequeña se había enredado con una tabla y se había golpeado.

Carolina Galván dijo que no les contó nada de esto a las autoridades desde un principio porque el hombre la amenazó para que ella se inculpara. Dijo que no sabe si la niña está muerta, pero que ella vio como un día botó espuma de la nariz; desde ahí no despertó más. Reiteró que no mató ni desapareció a su hija.

“Posiblemente la niña está muerta porque yo misma vi que ella no despertaba. Yo le digo a él: ‘Digamos la verdad’, y él empieza a decirme que no dijera nada porque iba a terminar en un problema. Todo rabón amenazó a mi familia, que me iba a colocar una bomba y empezó a echar amenazas con un arma… A causa de eso le cogí miedo”, añadió.

La madre de Sara Sofía Galván insistió en que Díaz es el único que conoce dónde está el cuerpo de la niña; incluso, el hombre hizo un croquis del lugar en el que supuestamente dejó a la niña, en el río Tunjuelo de Bogotá.

La menor de dos años lleva más de 4 meses desaparecida. Aunque las autoridades la han buscado en caños de la capital y en sectores de Bucaramanga —donde supuestamente la vieron con extranjeros que pedían dinero— sigue sin conocerse su paradero.

Para las autoridades, la menor sí murió.