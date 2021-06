En redes sociales se ha hecho viral un video en el que Leandro denuncia el robo de su estudio audiovisual. El botín, de acuerdo con la víctima, fue de unos 47 millones de pesos en equipos.

El denunciante identificó al presunto ladrón como Damián Eduardo Sánchez. Aseguró que él lo contactó y lo engañó para adelantar un supuesto trabajo audiovisual. La idea, aseguró, era hacer una sesión de fotos con unos artistas que resultaron ser cómplices.

De acuerdo con la denuncia, cuando el supuesto criminal se ganó la confianza de Leandro, llegó a su estudio con otros dos hombres, simuló adelantar la sesión de trabajo y luego de varias horas lo amordazó, lo amenazó y se le llevó todo su equipo.

Ese episodio ocurrió en el barrio Lombardía, en la localidad de Suba, noroccidente de la capital.

Pulzo contactó a William Andrés Leandro para conocer más sobre la denuncia por el nuevo caso de inseguridad en Bogotá. Él contó que el señalado delincuente dilató la jornada de trabajo para que se encontraran en la noche y así, finalmente, poder robar a sus anchas.

De hecho, en los videos de seguridad se puede ver que los presuntos ladrones entraron a la casa sobre las 11:00 de la noche del 09 de junio. Cuando se le preguntó a Leandro por qué permitió el ingreso de los victimarios tan tarde, respondió que Sánchez ya se había ganado su confianza y, además, es bastante usual que los trabajos audiovisuales se ejecuten hasta la madrugada.

En ese sentido, detalló que la sesión de fotos duró cerca de 5 horas. Allí también estuvo su maquilladora, que, de igual forma, fue víctima de los ladrones.

“Cuando terminamos las fotos, uno de ellos sacó un arma, me encañonó y empezó a intimidarme, a gritarme y me decía que si me movía me pegaba un tiro”, sostuvo Leandro.