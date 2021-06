green

Ladino vio cómo un grupo de al menos tres ladrones ingresó violentamente a su residencia, en el sector de Mazurén (entre las localidades de Suba y Usaquén, en el norte de Bogotá), el sábado en la noche, y dijo que los intimidaron con arma de fuego y que se llevaron todos los elementos de valor que encontraron, ya que ahí mismo tienen el taller en donde diseñan las prendas que venden.

“Estábamos en la cama viendo televisión y escuchamos un ruido, cuando nos levantamos a mirar ya había tres personas en nuestra habitación. Una de ellas se paró en la cama con un revólver y nos amenazó”, recordó, en diálogo con Pulzo.

Ladino narró en detalle los momentos de angustia que vivieron, pues dijo que los delincuentes los amarraron y los pusieron bocabajo, mientras arrasaban con todo el fruto de su trabajo de más de cuatro años.

Luego de varios minutos, el hombre contó que lograron soltar los nudos y que salieron para dar aviso, pero que al denunciar el caso ante la Policía la respuesta que recibieron fue que “eso era responsabilidad de la vigilancia, de la administración”, porque la casa está ubicada en un conjunto cerrado. No obstante, aseguró, las ventanas dan hacia la calle, lo que fue aprovechado por los ladrones para ingresar.

(Lea también: ‘Noche de terror en edificio del norte de Bogotá: ladrones entraron a robar y huyeron en carros de alta gama.)

El emprendedor, que promociona sus creaciones en Instagram a sus más de 26.000 seguidores, dijo que los asaltantes cubrían sus rostros “con tapabocas y gorra”, y que eso dificultó que les pudieran observar el rostro.

Ladino se mostró esperanzado en que en las cámaras de seguridad haya quedado algún rastro de lo que sucedió: “La administradora me dijo que con el denuncio me facilitaba los videos, pero lo hice por internet y no me ha llegado el correo”.

Hombre al que robaron en Bogotá agradece por ayuda que le brindan

El emprendedor de Ceberro, que también es padre de familia, decidió grabar un video para contar parte de su historia, y para agradecerles a las personas que, de buen corazón, les han escrito mensajes de apoyo y les han ofrecido ayuda para que vuelvan a empezar con su proyecto.

“Muchas gracias a todos los que nos han escrito, ha sido muy duro retomar y dormir en el cuarto en donde pasó todo”, dijo, y habló de dónde les pueden hacer llegar alguna ayuda porque quieren seguir cumpliendo su sueño.