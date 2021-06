green

La grabación fue publicada en Instagram por un hombre que denunció que al adulto mayor lo maltrataban constantemente, y dijo que los hechos ocurrían en un apartamento del piso sexto del exclusivo edificio El Escorial, en Bucaramanga.

“Me gustaría que me ayudaran a compartir, ya que este adulto mayor viene siendo maltratado varios meses atrás. He podido evidenciar cómo lo sacan al balcón del apartamento desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., proporcionándole castigos durante todo ese tiempo”, aseguró el denunciante, que grabó desde una ventana.

En las imágenes se observa que una mujer, al parecer adulta también, golpea varias veces al abuelo con una correa, y el denunciante aseguró que también lo había visto sangrar.

“Quiero hacer esto público porque no es justo que una persona sufra estos castigos diariamente. Hoy fui testigo (de) cómo le rompieron la cabeza al señor y se encontraba sangrando, y seguían golpeándolo”, escribió.

El hombre pidió ayuda para difundir el caso pues contó que aunque trató de comunicarse con varios CAI de la Policía, en ninguno le respondieron. De hecho, el denunciante grabó los intentos de llamada para dejar constancia, como se aprecia a continuación.

Policía rescató a adulto mayor maltratado en Bucaramanga

El video fue compartido masivamente hasta que le llegó a la Policía, que inmediatamente dispuso de un equipo junto con la Comisaría de Familia para verificar la situación.

Según informó el general Javier Josué Martín, comandante de Policía en Bucaramanga, el adulto mayor fue rescatado y llevado a un hogar de paso.

“La Comisaría inició una investigación donde determinará las circunstancias a las que haya lugar, de acuerdo a la información que se recibió”, dijo el oficial, que publicó un video del procedimiento para trasladar al abuelo.