Un grupo de adultos mayores salieron a la calle este domingo 23 de mayo para apoyar el paro nacional que ya completó 26 días de manifestaciones en diferentes partes de Colombia.

En el Park Way, el Portal de las Américas y la Carrera Séptima, abuelos salieron a las calles para expresarle su apoyo a los jóvenes, quienes, en su mayoría, han sido los que más protestan en las ciudades del país.

Hombres y mujeres caminaron por las calles de Bogotá con pancartas en las que piden el respeto por la vida de estas personas, a la vez que arengaban fuertemente a favor del paro nacional.

A esta manifestación pacífica que también paró el tráfico se le llamó la ‘cuchimarcha’ y ha provocado muchos sentimientos en las personas que están a favor del paro y sienten el respaldo de los ancianos.

Aunque no hubo un punto de reunión para estas personas, cada una decidió protestar a su manera y hasta llegaron a un CAI de la Soledad para pedirle a la Policía el respeto por la vida de los protestantes.

“Escúchenlos, no están solos”, fueron algunas de las arengas con las que caminó este grupo de personas que enterneció a muchos transeúntes.

Estas son algunas de las imágenes que compartieron en redes sociales sobre estas expresiones sociales que transcurrieron en total tranquilidad en la capital.

#23M Adultos mayores del sector del Park way convocaron una manifestación en apoyo al paro y rechazo a la violencia por parte de la policía hacia los jóvenes. pic.twitter.com/fbE35pQPtY

— Sandra Ramírez (@SandraComunes) May 23, 2021

— Edmundo López G. – Edil Chapinero. (@EdmundoLoGu) May 23, 2021

"La juventud es la vida, no los maten. ¡Cucho! ¡CUCHA! ¡ES TAMBIÉN TU LUCHA!" #ParoNacional23M pic.twitter.com/OtZ4H1LdqI

Mi cucha de primera línea (la que lleva la bandera) me manda por WPP este vídeo, con este mensaje:

— Andrés Guerrero (@diegoandres_g) May 23, 2021

Señora, no sea tan bonita 🥺 ¡Este video renovará sus fuerzas! Qué viva el #ParoNacionalColombia pic.twitter.com/JUNhZCEKex

Se me metieron al ojo unos abuelitos cantando "No los maten, no están solos" 🥺 pic.twitter.com/T0yEklCU2W

— Francisco Romero (@CosifranR) May 23, 2021