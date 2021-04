Las declaraciones las dio Nilson Díaz en la diligencia que se llevó a cabo este viernes 23 de abril, y el hombre le aseguró a la Fiscalía que el día en que supuestamente la niña Sara Sofía Galván murió la madre la había maltratado.

El padrastro de la pequeña, que apenas tenía 23 meses de nacida cuando desapareció, dijo que todo ocurrió el pasado 27 de enero en la casa en donde vivía con Carolina Galván y cuatro niños, y que ese día él llegó de trabajar y discutió con su pareja porque le pegaba mucho a la niña y casi no le daba de comer.

Díaz contó que Carolina “le metió una palmada a la niña” porque no quería pasar una cucharada de arroz que tenía en la boca, y que luego él trató de darle “lentejas con papa”, pero que la pequeña no recibió.

El procesado le contó a la fiscal del caso que él no acostumbra a maltratar a las mujeres, pero que al ver cómo había quedado la niña le dio “duro” a Carolina. La joven, supuestamente, lo amenazó con llamar a la Policía para denunciarlo por maltrato.

“Le dije: ‘llámela y de una vez que se den cuenta por qué le pegué a usted”, detalló, y luego dijo que él le limpió la cara a Sara Sofía, que le cambió el pañal y que los niños se acostaron en una cama a ver una película esa noche.

Horas después, como a las 2:30 de la madrugada, el hombre aseguró que cuando se despertó vio a la pequeña que tenía “la carita tapada”.

“Yo se la destapé y la niña tenía los labiecitos morados. Me asusté tanto, le puse el oído al corazón, le estaba latiendo muy rápido, después empezó a latir suave, despacio, pero la niña no abría los ojos. La niña no reaccionó”, relató Díaz.