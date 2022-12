En la madrugada de este sábado 17 de diciembre se registró una fuerte conflagración en el concurrido municipio de Salento, en Quindío.

Según el diario La Crónica, aproximadamente a las 2:30 de la mañana comenzó el incendio en el ala izquierda de la iglesia Nuestra Señora del Carmen de Salento; la zona más afectada sería la cercana a la casa cural.

De acuerdo a los reportes, el incendio consumió gran parte del techo y algunas paredes, al parecer, causado por un corto circuito. Además, al lugar hicieron presencia doce bomberos del cuerpo de socorristas voluntarios de Salento.

Hasta el momento no se han reportado lesionados por la conflagración. por su parte, la alcaldesa del municipio se pronunció:

“Algunos medios han dicho algo que no es real, al fuego no consumió totalmente el templo, sentimos mucha tristeza, pero a la vez le agradecemos a Dios que no haya pasado a mayores pues en sus alrededores hay casas de bahareque. No estoy desconociendo la magnitud del fuego, pero gracias a la atención oportuna del sacerdote, los bomberos y la comunidad”.