La reportera de Noticias Caracol en la isla mostró en ese medio las imágenes que dan cuenta de la tragedia que vivió su familia al ser impactada por el huracán Iota.

“Completamente destechada quedó la casa acá en la loma. Esta casa de tantas alegrías. Eso se recupera; lo importante es que todos están sanos y salvos”, narró la periodista, en las imágenes publicadas por ese noticiero.

Acto seguido, ella continuó detallando cómo está la situación en la isla caribeña y allí fue cuando rompió en llanto.

“No fue fácil, pero le doy gracias a Dios porque estamos sanos y salvos; estamos de pie para seguir informándole a Colombia”, dijo la periodista en ese informativo.

Luego, dijo que han sido días muy duros y que ella, particularmente, no ha podido dormir pensando en el destino de sus allegados que viven en la vecina isla de Providencia.

“No han sido días fáciles. No hemos podido dormir; no he podido conciliar el sueño pensando en mi gente. Me duele San Andrés, me duele lo que está pasando, no solo en mi familia sino en decenas de familias. Me duele no saber nada de mis familiares y mis amigos en Providencia”, indicó Jay, en ese canal.

Finalmente, señaló que a pesar de que el riesgo de huracanes siempre ha estado presente en San Andrés y Providencia, las autoridades nunca se apersonaron y no llevaron a cabo un plan de acción con antelación para evitar emergencias.

“Aquí en realidad nunca hemos estado preparados. Aquí ha fallado el tema de la prevención. San Andrés, Providencia y Santa Catalina han sido zonas de tránsito de los fenómenos naturales. No sabemos cuáles serán los planes, pero tanto el Gobierno departamental como el Nacional deben asumir toda la responsabilidad de la prevención”, agregó la periodista, en Noticias Caracol.

Este es el momento en que la reportera de Noticias Caracol en San Andrés rompe en llanto:

“Estamos de pie para seguir informándole a Colombia”: en medio de las lágrimas Vilma Jay, corresponsal de #NoticiasCaracol, hace doloroso relato del drama que también tocó a su familia por paso del Iota. “¡Es momento de ayudar a San Andrés!”, recuerda https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/dC4CA3gY1H — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 18, 2020

Iván Duque anunció plan de reconstrucción de San Andrés y Providencia

El mandatario dijo que espera tener un plan de reconstrucción listo antes de que termine esta semana, ya que unas 1.500 familias lo perdieron todo tanto en San Andrés como en Providencia.

“El plan de reconstrucción tiene que empezar, primero, por la remoción de escombros, limpiar de daños toda la isla, y que tengamos la capacidad de movilizar el material. Reestablecer el fluido eléctrico, la conexión y las telecomunicaciones”, anunció Duque.

El presidente también dijo, en la entrevista, que se habilitó una cuenta de ahorros en el Banco BBVA (No. 309-046688) para recibir donaciones, e hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte ayuda económica y de vestuario.

“Lo más importante en esto es que no sea ropa vieja, por eso queremos convocar a los almacenes de cadena y a algunos de los productores porque la idea es llegar con ropa nueva para las personas”, agregó.