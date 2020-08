“¿Qué es eso?”, fue la primera reacción de Morales cuando vio el rostro de Darío Arizmendi, exdirector del programa de la mañana de Caracol Radio, que fue jefe suyo en esa cadena radial.

“Yo iba a brindar con ustedes y ustedes me meten a Darío Arizmendi. No, ustedes son un par de bergajos”, dijo, entre risas.

Morales denunció hace más de dos años que uno de sus exjefes la había violado, por lo que la inclusión del rostro del periodista tenía un doble sentido.

Otro de sus exjefes que apareció fue Hernán Peláez, pero esta vez su reacción claramente fue otra: “Tan bonito”, exclamó.

También salieron otros periodistas como Néstor Morales, director del matutino de Blu Radio, que fue compañero suyo y de quien dijo que “tiene una linda voz, pero no me gusta oírlo”.

Sin embargo, con el que fue más dura fue con Hassan Nassar, asesor de comunicaciones de la presidencia: “Ser jefe de comunicaciones de alguien tan mediocre es un reto monumental”, disparó, y dijo que, en su concepto, es “súper aventurado dejar una carrera periodística para convertirse en el jefe de comunicaciones de un señor que estaba preparado para cualquier cosa menos para ser presidente de la República”.

Morales también estuvo hablando de su retiro del periodismo y explicó por qué lo había decidido: “Me cansé. me cansé de remar en un terreno en el que yo sentí que el desgaste era infinitamente grande y el retorno, si no muy pequeño, nulo”.

“A mí sí me cambió mucho la vida cuando yo fui mamá”, prosiguió. “Si tal vez el camino que hubiera tomado hubiera sido distinto al de la maternidad, que a lo largo de mucho tiempo no fue una prioridad en mi vida, de golpe estaría todavía en un medio dándole coñazos a todo el mundo e intentando salvar el mundo”, reconoció.

“Pensé que si yo iba a ser mamá yo no iba a arriesgar la tranquilidad de mi hija y de la familia que había armado por cuenta de estar escarbándole la vida a los demás. (…) Me cansé mucho de esa dinámica que al final no me estaba dejando nada a mí, desde lo personal”, concluyó.