En Quindío, en lo que va corrido de este diciembre, se han reportado ocho quemados con pólvora. Según el Instituto Nacional de Salud, INS, de los lesionados, 4 se han registrado en Armenia, entre ellos, 3 adultos y un menor de edad.

Según la secretaría de Salud departamental, el balance preliminar de la Noches de Velitas en el Quindío daba cuenta de 2 casos nuevos de quemados con pólvora, a los que hay que agregar 3 de comienzos del mes y 3 casos conocidos el viernes anterior.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, continúa desarrollando campañas para evitar que más personas resulten quemadas por manipular pólvora. Adriana Echeverri González, directora de la entidad en el Quindío, expresó:

“Estamos haciendo mucho énfasis en que el cambio es sin pólvora, eso es lo más importante. Nosotros queremos potenciar la vida, que no utilicen la pólvora y poder disfrutar de la familia, de los amigos; hacer un cierre de año donde evaluemos cómo nos fue, que hay para mejorar y cómo nos proyectamos con amor y alegría, sin necesidad de utilizar pólvora”.

La directiva agregó que la lista de quemados en el 2021 incluyó 8 niños, y que del total de la población quemada el 18 % quedó con lesiones permanentes… “A nivel mundial, cerca de 300 personas resultan lesionadas y lo que esto evidencia es que es un problema de salud pública, el 17 % de los quemados padecen una discapacidad temporal, el mayor número de quemados se encuentra en el rango de edad de 20 a 29 años. Lo más importante es crear conciencia, para que las familias celebren y hagan ese cambio. No solo los seres humanos sufren a causa de la pólvora, también hay una afectación importante en los animales pues ellos multiplican por 7 veces los sonidos que perciben”.

La directora del ICBF hizo énfasis en que la entidad cuenta con una ruta de atención e hizo un llamado a los padres de familia para que no eviten llevar los niños al centro médico por temor a represalias. “Independientemente de la lesión, es importante llevar al menor al centro médico, el llamado es a los padres a que no teman, porque la afectación puede ser mayor al evitar consultar. El niño no se les va a retirar, no todos los casos requieren de ese proceso, existe una ruta de atención donde se verifica el contexto y se evalúa el mismo, además la sanción puede ser educativa”, indicó Echeverri González.