De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud de Bogotá, la cifra de quemados en la capital del país durante la temporada decembrina llegó a 33 casos, es decir alrededor del 21 % de los casos reportados a nivel nacional.

Las cifras indican que la mayoría de los casos se concentran en el suroccidente de la ciudad, con gran parte de los heridos presentándose en las localidades de Kennedy (7), Bosa (3) Rafael Uribe Uribe (2) y Suba (2).

Frente a los afectados, se conoció que el 33 % son menores de 18 años, y que alrededor del 36 % de los heridos eran personas que se encontraban observando el uso de productos pirotécnicos cuando se registró el accidente.

Por su parte, los productos que más lesiones han causado en la capital son los voladores y los totes, que son los artefactos involucrados en 17 de los 33 casos de lesiones reportados en la capital del país.

¡No vendas, no compres ni uses pólvora! La manipulación no autorizada de este peligroso material puede dejar secuelas para toda la vida.

¡En Navidad🎄 y Año Nuevo, sin malas compañías!

¡Mantén la pólvora lejos de tu familia! 🤚💥#BogotáSinPólvora pic.twitter.com/fey6p5gIqg

— Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) December 9, 2022