La periodista de La FM Darcy Quinn contó que el sábado en la tarde se metieron varios ladrones a su casa en Bogotá; sin embargo, lo curioso es que, aunque revolcaron toda la vivienda, no se robaron nada, pues al parecer iban buscando un elemento específico, lo que abre el manto de duda sobre los ataques contra la prensa que se vienen promoviendo desde diferentes sectores.

Al respecto, la comunicadora habló con El Tiempo y dio más detalles de los extraños hombres que se metieron a su apartamento. Inicialmente, contó que ella no se encuentra en la ciudad: “Yo salí para Cartagena con mi perro y mi hermana. Ayer me entero que entraron a mi casa a las 9 a. m.. Yo no he ido a mi casa, solo mi empleada, personas de confianza y el CTI”.

Quiénes eran los delincuentes que entraron a casa de Darcy Quinn

Además, indicó que serían cuatro los delincuentes que ingresaron a la vivienda, según pudo comprobar en las cámaras de seguridad de su conjunto residencial. Estos ladrones se metieron por la terraza, forcejearon las puertas y revolcaron todos los cuartos, como si estuvieran buscando algo puntual, de acuerdo con el citado medio.

También, Darcy Quinn contó en el periódico que los vecinos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y alertaron a la Policía, que demoró un poco en llegar a atender la situación: Pero nadie vio nada, ni se asomaron a mi apartamento. Al día siguiente la niña de cámaras recibe turno, carga los videos y se da cuenta que la noche anterior había gente entrando a mi terraza y da aviso”.

La periodista también manifestó en el rotativo que tenía alarmas y cuerdas eléctricas, pero ninguno de estos elementos funcionaron. Hasta el momento, su empleada está en la vivienda revisando si se llevaron algo en medio del desorden que dejaron.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá indicó que las primeras investigaciones han arrojado que los ladrones entraron a varios apartamentos en el conjunto.